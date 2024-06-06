Потому что дешево: в Украине вырос спрос на автомобили с пробегом
Появилась статистика продаж б/у автомобилей в Украине за май 2024 года. Такие машины с пробегом являются самыми дешевыми на рынке, поэтому в статистике продаж многократно побеждают новые модели.
Согласно данным организации Укравтопром, возглавил майский рынок автомобилей с пробегом из-за рубежа Volkswagen Golf – украинцы поставили на учет более 1000 этих немецких машин за месяц.
Самые популярные б/у авто в Украине (май 2024 года):
- Volkswagen Golf – 1049 шт.;
- Renault Megane – 806 шт.;
- Skoda Octavia – 640 шт.;
- Volkswagen Passat – 569 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 552 шт.;
- Nissan Leaf – 492 шт.;
- Nissan Rogue – 482 шт.;
- Audi Q5 – 457 шт.;
- Tesla Model 3 – 404 шт.;
- Audi A4 – 397 шт.
Всего за май 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали 19,3 тысяч автомобилей с пробегом. Это количество на 26% превысило прошлогодний результат.
Напомним, как рассказывал OBOZ.UA ранее, Renault готовит к выходу на рынок новый бюджетный кроссовер.