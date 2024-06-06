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Потому что дешево: в Украине вырос спрос на автомобили с пробегом

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Volkswagen Golf

Появилась статистика продаж б/у автомобилей в Украине за май 2024 года. Такие машины с пробегом являются самыми дешевыми на рынке, поэтому в статистике продаж многократно побеждают новые модели.

Согласно данным организации Укравтопром, возглавил майский рынок автомобилей с пробегом из-за рубежа Volkswagen Golf – украинцы поставили на учет более 1000 этих немецких машин за месяц.

Самые популярные б/у авто в Украине (май 2024 года):

  1. Volkswagen Golf – 1049 шт.;
  2. Renault Megane – 806 шт.;
  3. Skoda Octavia – 640 шт.;
  4. Volkswagen Passat – 569 шт.;
  5. Volkswagen Tiguan – 552 шт.;
  6. Nissan Leaf – 492 шт.;
  7. Nissan Rogue – 482 шт.;
  8. Audi Q5 – 457 шт.;
  9. Tesla Model 3 – 404 шт.;
  10. Audi A4 – 397 шт.
VW Passat Alltrack

Всего за май 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали 19,3 тысяч автомобилей с пробегом. Это количество на 26% превысило прошлогодний результат.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA ранее, Renault готовит к выходу на рынок новый бюджетный кроссовер.