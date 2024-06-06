Потому что дешево: в Украине вырос спрос на автомобили с пробегом

Появилась статистика продаж б/у автомобилей в Украине за май 2024 года. Такие машины с пробегом являются самыми дешевыми на рынке, поэтому в статистике продаж многократно побеждают новые модели.

Согласно данным организации Укравтопром, возглавил майский рынок автомобилей с пробегом из-за рубежа Volkswagen Golf – украинцы поставили на учет более 1000 этих немецких машин за месяц.

Самые популярные б/у авто в Украине (май 2024 года):

Volkswagen Golf – 1049 шт.; Renault Megane – 806 шт.; Skoda Octavia – 640 шт.; Volkswagen Passat – 569 шт.; Volkswagen Tiguan – 552 шт.; Nissan Leaf – 492 шт.; Nissan Rogue – 482 шт.; Audi Q5 – 457 шт.; Tesla Model 3 – 404 шт.; Audi A4 – 397 шт.

Всего за май 2024 года украинские автомобилисты зарегистрировали 19,3 тысяч автомобилей с пробегом. Это количество на 26% превысило прошлогодний результат.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA ранее, Renault готовит к выходу на рынок новый бюджетный кроссовер.