Популярный в Украине Jeep станет совсем другой машиной: что известно

Кроссовер Jeep Compass очень популярен в Украине. Недорогую модель часто привозят из США с пробегом. К 2025 модельного году готовят новое поколение – американский кроссовер станет совсем другой машиной.

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Ранее Jeep Compass 3 поколения впервые показали официально. Автомобиль разрабатывают на агрегатах других моделей концерна Stellantis. Кроссовер окажется одной из самых доступных моделей бренда. Детали стали известны Motor1.

В последний раз кроссовер Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В этом есть плюсы и минусы.

Платформа STLA Medium предлагает высокий уровень безопасности и оснащение современными технологиями. Вдобавок доступна установка как электрических силовых установок, так и ДВС.

То есть новый Jeep Compass 2025 модельного года выйдет на рынок как EV и гибрид. Однако полный привод теперь будет предлагаться только в полностью электрическом исполнении.

Электромобиль Opel Grandland 2025 модельного года предложат в разных модификациях мощностью от 210 до 320 л.с. с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

Те же характеристики доступны и кроссоверу Peugeot 3008. Однако в дальнейшем оба автомобиля получат гибридные исполнения мощностью от 136 до 195 л.с. То есть мы примерно понимаем уровень технических спецификаций для нового Jeep Compass 2025 года.

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