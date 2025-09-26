Популярный недорогой кроссовер Subaru наконец-то пришел в Украину

Недорогой кроссовер Subaru Forester является одним из лучших предложений в своем сегменте. Это современный, практичный и надежный автомобиль. Новая модель 2025 года наконец-то появилась в Украине.

Модель Subaru Forester 6 поколения уже привлекла много внимания на мировом рынке как долгожданный кроссовер с известным именем. О машине для украинских покупателей сообщили официально.

На рынок новый Forester 6 поколения в стандартном исполнении отправился с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 185 л.с. Модель оснащается полноприводной трансмиссией. Цена Subaru Forester в Украине – от 1 833 000 грн.

Недавно кроссовер Subaru Forester Wilderness 2026 модельного года рассекретили официально. Это особое исполнение популярной модели, которую подготовили к бездорожью с помощью специальных покрышек и увеличенного клиренса.

Также был представлен гибрид Subaru Forester 2025 года. Машина должна понравиться покупателям, спрос на гибриды становится все выше. Здесь тот же геометричный дизайн с крупными элементами, который привлек много внимания со сменой поколений знаменитого кроссовера.

