Популярный недорогой кроссовер Mazda сделали лучше для 2026 года

Недорогие модели Mazda привлекают покупателей на рынке новых машин. Кроссовер Mazda CX-30 – один из бестселлеров бренда. Автомобиль сделали лучше в ходе модернизации для 2026 года.

Это небольшой кроссовер, который построен на базе Mazda 3. Современная модель для очень популярного сегмента. Carscoops рассказывает об автомобиле после небольшого обновления, которое сделает машину еще популярнее.

Подвеску Mazda CX-30 2026 доработали для более комфортного хода. В интерьере обновили отделку, добавили беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, экран мультимедийного комплекса увеличили.

Цена Mazda CX-30 2026 года стартует с 25 975 долларов. А скоро в линейке появится самый дешевый кроссовер Mazda CX-20. При этом автомобиль придет на смену модели Mazda CX-3. В составе гибридной силовой установки покупателям могут предложить бензиновые двигатели объемом 1,5 или 2 л.

Ранее новую Mazda впервые продемонстрировали в сети как прототип дизайна. Но официально внешность машины пока держат в секрете.

