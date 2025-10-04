УкраїнськаУКР
Популярный недорогой кроссовер Skoda показали в новом виде

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
72
Skoda Karoq

Недорогой кроссовер Skoda Karoq является очень популярной моделью. Вскоре ожидается новый вариант автомобиля, а пока машину показали с другим дизайном в сети.

Видео дня

Модель Skoda Karoq показали в новом виде на канале TALKWHEELS. Но дизайн в этом случае основан на актуальной машине. Если кроссовер и претерпит еще одну модернизацию, внешность изменится сильнее.

Ранее сообщалось, что модель Skoda Karoq получит новый вариант и станет мощнее. На фото уже показывали новый Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

