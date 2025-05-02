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Популярный бюджетник Skoda станет мощнее: каким он будет

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
306
Skoda Karoq

Популярный бюджетный кроссовер Skoda Karoq, по предварительной информации, получит новый вариант и станет намного мощнее. Тем временем известную модель показали в модернизированном виде.

Видео дня

Компактная модель Skoda Karoq действительно популярна среди покупателей, но жизненный цикл этого чешского кроссовера подходит к концу. На канале TALKWHEELS эту машину показали в более эффектном стиле.

А ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

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