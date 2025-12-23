УкраїнськаУКР
Популярный бюджетник Skoda показали с новым дизайном

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
123
Skoda Karoq

Популярный бюджетный кроссовер Skoda Karoq давно пора основательно модернизировать. Хотя машина все еще нравится покупателям. Производитель кое-что готовит для развития линейки, а тем временем автомобиль показали с новым дизайном.

Видео дня

Сообщалось, что модель Skoda Karoq станет мощнее. А пока недорогую машину показали на канале TALKWHEELS в другом стиле, который вовсе не напоминает другие автомобили производителя. Получилось довольно необычно. Хотя к настоящей машине этот проект отношения не имеет.

На фото показывали загадочный прототип Skoda Karoq с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Но, возможно, в компании тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщал о том прототипе.

