Популярный бюджетник Skoda показали с новым дизайном

Популярный бюджетный кроссовер Skoda Karoq давно пора основательно модернизировать. Хотя машина все еще нравится покупателям. Производитель кое-что готовит для развития линейки, а тем временем автомобиль показали с новым дизайном.

Сообщалось, что модель Skoda Karoq станет мощнее. А пока недорогую машину показали на канале TALKWHEELS в другом стиле, который вовсе не напоминает другие автомобили производителя. Получилось довольно необычно. Хотя к настоящей машине этот проект отношения не имеет.

На фото показывали загадочный прототип Skoda Karoq с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Но, возможно, в компании тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщал о том прототипе.

