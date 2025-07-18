Популярный бюджетник Nissan бьет рекорды продаж: цена и фото

Новый бюджетник Nissan N7 2025 года оказался очень популярным автомобилем и дпо-настоящему привлек много внимания. Большой седан с приятной ценой бьет рекорды продаж в своем сегменте.

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Автомобиль присоединился к недорогим электрокарам и возглавил свой сегмент на рынке. Подробности стали известны Carscoops. Например, в Китае по итогам июня 2025 года продажи Nissan N7 составили 6189 шт.

Бюджетный электромобиль обогнал всех соперников от зарубежных брендов. При этом количество заказов постоянно увеличивается и уже составляет несколько десятков тысяч.

Ранее появлялась информация, что цена Nissan N7 превысит 20 000 долларов. При этом топовый вариант оценили в $25 000, а базовый прайс в действительности и вовсе стартует с 16 500 долларов.

Электрический Nissan N7 получил два варианта мощностью 220 и 270 сил. Запас хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч превышает 600 км. Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Mitsubishi рассекретила новый бюджетный кроссовер.