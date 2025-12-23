Почти RAV4: новый кроссовер Toyota показали на официальных фото

Электрокар Toyota bZ на рынке борется почти за тех же покупателей, что и похожий по размерам недорогой кроссовер Toyota RAV4. Однако это совсем другой автомобиль. Его показали на фото после модернизации.

Машина пользуется популярностью у покупателей, которым не нужен RAV4. Как напоминает OBOZ.UA, недавно японский кроссовер претерпел рестайлинг и теперь выглядит немного современнее.

Новую Toyota bZ 2026 модельного года выполнили в стиле Toyota bZ Woodland (на некоторых рынках машина известна как модель Toyota bZ4X Touring 2026), которая является более практичным удлиненным вариантом.

Электрокар получил переработанную переднюю часть кузова с другой светотехникой и бампером, появился другой декор и новый дизайн колесных дисков. В салоне появились увеличенные мониторы.

Мощность силовой установки новой Toyota bZ составляет 340 л.с. Запас хода превышает 550 км согласно сертификации WLTP с батарейным блоком емкостью 73 кВтч.

