Дешевый, но современный: новый бюджетник Nissan показали до премьеры
В Nissan не намерены отказываться от производства своего бюджетного седана Versa даже под натиском популярных кроссоверов. Новый современный вариант автомобиля готовят к премьере, его показали на фото.
Бюджетная модель Nissan Versa претерпела рестайлинг для 2026 года. На фото автомобиль показывает Carscoops. Это действительно неожиданная машина, ведь многие уже были готовы навсегда попрощаться с автомобилем после 2025 года.
На фото Nissan Versa 2026 модельного года показали без какой-либо маскировки на кузове. Очевидно, что компактный седан получил полностью другую переднюю часть с эффектной светотехникой и необычным оформлением бампера.
Задний бампер также заменили. Появились другие фонари. Производитель предложит новые колесные диски и обновленную палитру цветов для кузова. Про оформление салона Nissan Versa информации пока нет, но ожидается другая отделка и увеличенный монитор мультимедийной системы.
В последнее время на модель Versa наблюдался повышенный спрос. Благодаря низкой цене от 17 000 долларов это один из самых дешевых новых автомобилей в США.
OBOZ.UA уже рассказывал про доступный кроссовер Skoda.