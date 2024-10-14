Почти электрический Дастер: новый кроссовер Renault 2025 года полностью раскрыт

Долгожданный недорогой кроссовер Renault 4 раскрыли для 2025 года с официальной информацией. По габаритам новая модель получилась почти как Рено Дастер, но оснащается электрическими силовыми установками.

Видео дня

Производитель представил машину официально. О дизайне Renault 4 E-Tech все было известно заранее. Автопроизводитель неоднократно показывал общественности концепты. Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия.

Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 E-Tech получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркивают его внедорожный характер. Но это все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,14 м.

Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

В продажу новый кроссовер поступит в 2025 году с ценой до 30 000 евро. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

OBOZ.UA ранее показывал новый кроссовер Citroen.