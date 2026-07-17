Парковаться гораздо легче: лучшие маленькие авто для города

Компактные автомобили остаются одним из лучших вариантов для городской жизни, ведь они упрощают парковку, маневрирование на узких улицах и помогают экономить топливо или заряд аккумулятора. Современные модели также предлагают просторный салон, новейшие технологии и достаточный запас хода для ежедневных поездок.

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Эксперты составили список лучших небольших автомобилей, которые особенно хорошо подходят для городских условий. В рейтинг вошли как электромобили, так и традиционные бензиновые модели.

BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf стал одним из самых интересных представителей рейтинга благодаря компактным размерам, современному дизайну и продуманному салону. Автомобиль доступен с двумя аккумуляторными батареями: на 30 кВт·ч с запасом хода до 220 км или на 43,2 кВт·ч, обеспечивающей до 322 км без подзарядки. Небольшие габариты позволяют легко парковаться даже в очень ограниченном пространстве.

Dacia Spring

Dacia Spring остается одним из самых доступных новых электромобилей. Его батарея емкостью 26,8 кВт·ч позволяет проехать до 225 км на одном заряде. Хотя салон выполнен из простых материалов, модель привлекает доступной ценой, экономичностью и легкостью управления в городских условиях.

Honda Super-N

Honda Super-N отличается ретро-дизайном, вдохновленным моделями 1980-х годов, и очень компактными размерами. Радиус разворота около 10 метров делает автомобиль чрезвычайно маневренным на узких улицах. Электромобиль оснащен батареей на 29,6 кВт·ч с запасом хода до 206 км, а в салоне установлены практичные сиденья-трансформеры для перевозки крупногабаритных вещей.

Hyundai Inster

Hyundai Inster сочетает в себе небольшой кузов и просторный салон. Покупателям предлагаются версии с аккумуляторами емкостью 42 или 49 кВт·ч, обеспечивающие запас хода до 326 и 368 км соответственно. В максимальной комплектации автомобиль имеет раздвижные задние сиденья и передние кресла, которые можно полностью сложить.

Kia Picanto

Kia Picanto остается одним из немногих компактных городских автомобилей с бензиновым двигателем. Литровый трехцилиндровый двигатель отличается экономичным расходом топлива – около 5,6 л на 100 км. Благодаря большой площади остекления, легкому управлению и компактным размерам автомобиль отлично подходит для парковки в условиях плотной городской застройки.

Leapmotor T03

Leapmotor T03 – компактный китайский электромобиль, оснащенный аккумулятором емкостью 37,3 кВт·ч с запасом хода до 265 км. Плоская задняя часть кузова упрощает маневрирование при парковке, а уже в базовой комплектации доступны панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и мультимедийная система с 10,1-дюймовым дисплеем.

Suzuki Swift

Suzuki Swift нового поколения продолжает традицию экономичного и приятного в управлении городского хэтчбека. Автомобиль оснащен бензиновым турбодвигателем с технологией "мягкого" гибрида, а компактные размеры позволяют легко находить место для парковки даже в переполненных районах города. Некоторые версии также доступны с фирменной системой полного привода AllGrip.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие автомобили считаются надежными, несмотря на невысокую цену.

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