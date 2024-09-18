Ошибается большинство: задача на проверку знаний ПДД

Дорожное движение – это важная составляющая повседневной жизни любого человека. Каждый, кто садится за руль или даже просто переходит дорогу, является участником этого сложного процесса.

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Безопасность на дорогах во многом зависит от того, насколько хорошо все участники знают и соблюдают правила дорожного движения. Поэтому auto_pdr.ua поделился задачей, которая проверит ваши знания.

В каких направлениях водителю белого автомобиля можно двигаться?

А. По траектории 1;

Б. По траектории 2;

В. По траекториям 1 и 2.

На первый взгляд может показаться, что в задаче нет ничего сложного. Мы видим просто светофор и привычные знаки, но на практике более 70% опрошенных не смогли дать правильный ответ.

Для того чтобы понять, почему так происходит, сначала следует рассмотреть дорожный знак 4.4 Движение прямо или направо.

Знак разрешает движение только прямо или направо для водителей, которые приближаются к перекрестку проезжих частей, перед которым он установлен. Однако нельзя давать ответ на вопрос, учитывая только этот знак.

Обратите внимание на светофор. На его основной секции горит стрелка, позволяющая двигаться только прямо. Но многих водителей часто сбивает нарисованная стрелка, расположенная у верхушки светофора.

Нарисованная стрелка напротив красного сигнала светофора действительно позволяет поворот в том направлении, на которое она указывает. Однако она действует исключительно в том случае, когда на основных секциях горит красный, поэтому в этом случае на табличку со стрелкой можно не обращать внимания.

Правильный ответ

Поскольку на основном сигнале светофора горит прямо направленная зеленая стрелка, водитель белого автомобиля может двигаться только траекторией 2. Правильный ответ Б.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил движения по круговому перекрестку.

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