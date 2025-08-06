Огромный кроссовер Volkswagen для семьи получил низкую цену. Фото

Новый кроссовер Volkswagen Talagon 2025 года готовится к выходу на рынок как огромный практичный автомобиль для семьи. Машина получила по-настоящему низкую цену для своего сегмента.

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Детали сообщили на сайте IT Home. Автомобиль сравним по цене с VW Tiguan 3 поколения, однако намного крупнее. Большой кроссовер VW Talagon претерпел очередную модернизацию для 2025 года.

У моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Новый Talagon 2025 модельного года почти полностью повторяет предшественника. Изменилась детализация, обновили бамперы и колесные диски.

Длина кузова кроссовера составляет 5168 мм при колесной базе в 2890 мм, ширина – 2002 мм, а высота равна 1792 мм. В салоне места для 6 или 7 человек в зависимости от модификации.

Силовые установки уступили место единственному 2-литровому двигателю мощностью 213 и 272 л.с. в зависимости от модификации. Цена Volkswagen Talagon 2025 года – чуть более 35 000 долларов.

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