Одна из самых дешевых моделей Mercedes почти готова. Фото

Новый Mercedes CLA 2026 модельного года уже готов к премьере. Это одна из наиболее дешевых моделей немецкого бренда в ближайшем будущем. Машину показали на новых фото перед дебютом.

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Машину показывает Carscoops. Модель Mercedes-Benz CLA 3 поколения дебютирует 13 марта. Сперва ожидается седан, затем покажут универсал. У прототипов на кузове есть маскировка, которая скрывает детали дизайна.

Все равно заметно, что в целом внешность получится очень элегантной. Это соответствует современному корпоративному стилю компании.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения предложит широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получит 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе гибридной системы.

А в модификации EV Mercedes CLA станет самым доступным электрокаром бренда. Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку (270-380 л.с.). В топовой модификации с батарейным блоком емкостью 85 кВтч ожидается запас хода 750 км.

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