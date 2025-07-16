Очень популярный бюджетник Renault получил еще один вариант. Фото

Новый бюджетник Renault 5 E-Tech EV оказался очень популярным электрокаром. У этой модели уже много спецверсий и дополнительных модификаций. К ним присоединился еще один стильный вариант.

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Особый вариант модели Renault 5 Monte Carlo Edition с измененным дизайном, подготовленным совместно с компанией Re-Volve, показали на сайте голландского дилера Zeeuw & Zeeuw. Модель превратили в крутой электрокар с коллекционным потенциалом.

Новый Renault 5 получил особую цветовую схему и специальные 19-дюймовые золотистые легкосплавные диски. С такими изменениями во внешности электрокар выглядит действительно стильно.

Образ дополняют золотистый декор на кузове и новая отделка интерьера Renault R5 Monte Carlo Edition. Авторы тюнинга вдохновлялись классическим спортивным хэтчбеком Renault Clio Williams.

Автомобиль подготовили на базе модификации мощностью 120 л.с. с батарейным блоком емкостью 40 кВтч и запасом хода 312 км. Всего создадут 25 экземпляров по цене около 38 000 евро. Это намного дороже стандартной модели, которую оценили в 20 000 евро (в некоторых странах с учетом льготной скидки).

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