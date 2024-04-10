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Новую модель Audi на базе недорогого кроссовера Volkswagen показали в сети

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,3 т.
Audi Q3

Кроссовер Audi Q3 следующего поколения станет более премиальным автомобилем на базе недорогого Volkswagen Tiguan 3 генерации. Машину готовят к премьере, ее уже показали в сети на фото в ходе испытаний.

Новая Audi Q3 станет самым дешевым кроссовером немецкого бренда после прекращения производства модели Q2. В Carscoops показали тестовый прототип, который выехал на дороги.

Кроссовер Audi Q3 2025 модельного года отправился на тесты, в ходе которых машину и поймали на фото. Традиционно кузов оклеили пестрой пленкой, чтобы мы не могли увидеть детали. Но сделать важные выводы это нам не помешало.

Audi Q3

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее – крупные блоки фар, а выше установлены отдельные ДХО. В бампере заметен широкий воздухозаборник. Задние фонари разглядеть в деталях не удалось. Вероятно, их соединят длинной полосой.

Модель Audi Q3 2025 года получит бензиновые и дизельные двигатели, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам. Появится в линейке и плагин-гибрид, батарею которого можно подзаряжать от внешней сети. Премьера модели следующего поколения состоится в 2024 году, но точная дата еще неизвестна.

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