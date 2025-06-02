Новый внедорожник Nissan удивил ценой и характеристиками. Фото

Nissan подготовил к выходу на рынок крупную доступную модель Z9 PHEV 2025 года. Новый внедорожник получил удивительно низкую цену и достойные характеристики. В компании уже рассекретили этот практичный автомобиль.

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Новый недорогой внедорожник Nissan Z9 PHEV с плагин-гибридной силовой установкой показали на фото на сайте Autohome перед выходом на рынок. Теперь практичный пикап удивляет мощностью.

Пикап в компании ранее пообещали подготовить с гибридным исполнением. Новинку построили на базе модели Z9 от Nissan и Dongfeng. Эту модель разработали в очень тесном сотрудничестве с китайским партнером.

По размерам автомобиль сопоставим с Ford Ranger. Новый пикап Nissan Z9 PHEV оснастили гибридной силовой установкой мощностью 326 и 435 л.с. (в зависимости от типа привода). В основе использован бензиновый 1,5-литровый мотор.

Также влинейке моделей Nissan Z9 есть 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 258 л.с. и 190-сильный дизель. Цена гибрида Nissan Z9 PHEV – около 20 000 долларов за базовое исполнение.

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