Новый внедорожник Honda показали с брутальным дизайном

Долгожданный недорогой внедорожник Honda Passport 2025 модельного года готовят к премьере. Тем временем машину показали в сети с возможным брутальным дизайном. Автомобиль будет построен на модифицированной платформе популярного кроссовера Honda CR-V.

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Новая Honda Passport 2025 модельного года готовится к дебюту. TALK WHEELS демонстрирует смелый дизайн, в котором могли бы представить эту модель. А недавно автомобиль показывали на фото во время дорожных испытаний.

Актуальная модель очень похожа на другие японские кроссоверы Honda, но в компании машину позиционируют как внедорожник для активного образа жизни. Новый автомобиль получит уникальный стиль и более серьезную подготовку к бездорожью.

Мы видим множество элементов геометрических форм: фары, оформление решетки, силуэт. Внимание привлекает общая брутальная стилистика – как у самых известных внедорожников других брендов.

Honda наверняка оценила растущий спрос на "вездеходы" с агрессивным дизайном, поэтому новая Honda Passport получит более грубую и "прочную" внешность. Под капотом ожидается мощный бензиновый V6 с отдачей около 300 сил.

OBOZ.UA уже показывал долгожданный практичный кроссовер VW.