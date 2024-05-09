Ford вернет в модельную линейку доступные автомобили

Полная электрификация автопрома неизбежна. По крайней мере, это было очевидно пару лет назад. Но сегодня все по-другому – электромобильный рынок сжимается, и покупатели хотят другие машины. Ford задумался о новых моделях, которые вернутся в линейку как доступные предложения.

Детали сообщает Motor1. Автопроизводители один за другим отказываются от тотальной электрификации, которую обещали еще совсем недавно. Законодательство смягчилось, а запрос общества на недорогие автомобили остался.

Ford объявил об отмене полной электрификации модельной линейки в ближайшее время на европейском рынке. Ранее ожидалось, что это произойдет к 2030 году.

Модели Ford с двигателями внутреннего сгорания могут проникнуть и в следующее десятилетие, если на них будет достаточный спрос. Уверенность в этом есть, ведь электромобили так и не стали доступным предложением для покупателей бюджетных машин.

Ранее сообщалось о том, что в немецком городе Саарлуи предприятие по сборке Ford Focus будет функционировать до середины 2025 года, после чего завод остановится. Ожидалось, что Focus могут заменить электрокаром, но теперь таких планов, скорее всего, нет.

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