Новый соперник Toyota RAV4 от Geely получил низкую цену и дизайн Porsche

Новый кроссовер Geely Galaxy Starship 7 2024 года приятно удивил низкой ценой. Вдобавок соперник Toyota RAV4 оказался крупнее и внезапно получил дизайн в стиле Porsche Cayenne. Особенно сходство заметно в профиль.

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Новый Geely Galaxy Starship 7 создали с целью предложить неприхотливым китайским покупателям очередной дешевый автомобиль. Модель с пафосным названием показывает CarNewsChina.

Автомобиль немного крупнее Toyota RAV4 и фактически соперничает с ней в том же сегменте. Хотя китайский автомобиль, конечно, уступает почти во всем, о чем прекрасно знают поклонники японского автопрома.

Длина автомобиля составляет 4740 мм при колесной базе в 2755 мм, ширина – 1905 мм, а высота равна 1685 мм.

Ранее был представлен Geely Galaxy E5 с электрической силовой установкой. А Geely Galaxy Starship 7 – это гибрид. Он основан на 110-сильном бензиновом двигателе объемом 1,5 л. Цена Geely Galaxy Starship 7 – около 20 000 долларов.

Напомним, OBOZ.UA уже показывал новый бюджетный кроссовер Kia.