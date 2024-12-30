Новый недорогой внедорожник Nissan порадовал экспертов. Фото

Новый недорогой внедорожник Nissan Frontier 2025 модельного года уже рассекретили официально и отправили в продажу. Автомобиль порадовал экспертов своими основными качествами.

Видео дня

Пикап Nissan Frontier будет конкурировать с самыми практичными моделями в сегменте среднеразмерных пикапов. Внедорожник станет крепким и практичным предложением, которое понравится покупателям своей надежностью, простотой и привлекательной ценой. В Motor1 сделали акценты на главных преимуществах.

Специалисты отметили надежный проверенный двигатель и высокую практичность. Простота конструкции на фоне более сложных современных автомобилей тоже понравилась специалистам. Такой подход сегодня даже назвали "освежающим".

Форма принципиально не изменилась – строгий прямой силуэт все тот же. А отдельные элементы теперь напоминают другие внедорожники и кроссоверы Nissan. Автомобиль получил измененные бамперы и несколько вариантов оформления фальшрадиаторной решетки. Появились новые колесные диски.

Внутри – беспроводные AppleCarPlay и Android Auto, расширен список базового оборудования. 3,8-литровый двигатель V6 выдает мощность 310 л.с.

Toyota Tacoma и Chevrolet Colorado – основные соперники Nissan Frontier на рынке США. Цена – чуть более 30 000 долларов.

Ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой кроссовер Kia.