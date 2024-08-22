Новый недорогой внедорожник Nissan показали в сети

Недорогой внедорожник Nissan Navara – известный пикап, который нравится покупателям своей надежностью и простотой. Однако современной эту модель нельзя назвать. В сети показали автомобиль с новым предполагаемым дизайном.

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Такой Nissan Navara составил бы конкуренцию современным пикапам Mitsubishi и Toyota. В последний раз Navara менял поколение в 2014 году – 10 лет назад! В 2020 году модель претерпела модернизацию. На канале Digimods DESIGN показали, каким может быть следующий внедорожник.

Интересно, что о новой модели Nissan Navara 4 поколения по-прежнему нет никаких официальных новостей. Даже шпионских фото тестовых прототипов не попадалось. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что производитель работает над новым пикапом.

Однако представить его дизайн все же можно. Автор рендеров использовал в качестве основы элементы других автомобилей японского производителя.

Таким образом дизайн привели в соответствие с современными моделями Nissan. На рендерах внедорожник похож на новый кроссовер Nissan Kicks 2 поколения. Получилось интересно.

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