Новый недорогой кроссовер Toyota удивил эксперта. Фото

Новый кроссовер Toyota Crown Signia 2024 модельного года готов отправиться в продажу. Это недорогой автомобиль своего сегмента с ярким дизайном и современным оснащением. Но эксперта эта модель удивила другими вещами.

Видео дня

Блогер Даг ДеМуро, который много лет создает профессиональные обзоры на новые и классические автомобили, внимательно изучил новую модель Toyota Crown Signia. Появилось несколько вопросов к машине.

Во-первых, позиционирование. Компания называет машину SUV. Хотя высота кузова соответствует многим универсалам.

Также непонятно, какую покупательскую аудиторию производитель определил для новой машины. По размерам и цене Toyota Crown Signia находится между моделями RAV4 и Highlander. Однако у компании очень много подобных моделей. Например, в США Toyota продает уже 9 кроссоверов.

В-третьих, автомобиль Crown Signia пришел на смену Toyota Venza. Предшественник провалился в продажах, ведь был слишком похож на другие кроссоверы и оказался дороже RAV4 при схожих габаритах. Цена Toyota Crown Signia 2024 еще выше – от 45 000 долларов. Хотя соперники от BMW и Mercedes примерно вдвое дороже. Toyota позиционирует новинку как премиальную модель.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую модель Tesla с самой низкой ценой.