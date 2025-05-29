Новый недорогой внедорожник Jeep 2026 года показали на первых фото

Долгожданный внедорожник Jeep Cherokee 2026 модельного года готовят к премьере. Но этот недорогой автомобиль уже показали на первых официальных фото. Машина вновь присоединится к очень популярному сегменту.

Видео дня

Многое об этом кроссовере уже известно. А фото Jeep Cherokee 6 поколения показали на сайте производителя. Новый Cherokee построен на агрегатах других моделей концерна Stellantis (платформа STLA Large).

Ближайшими родственниками машины являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S. Очевидно, что производитель решил перевести кроссовер в более крупный сегмент. По фото это тоже заметно.

Ожидаемая цена Jeep Cherokee 2026 – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант. Известно, что машина получит полноприводную трансмиссию и бензиновый V6. Также покупателям предложат гибрид и, возможно, электрокар.

В последний раз кроссовер Jeep Cherokee сменил поколение в 2014 году. Новый Jeep получит спецверсию с подготовкой к тяжелому бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов.

Ранее OBOZ.UA сообщал про недорогую и практичную модель Nissan.