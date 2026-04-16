Новый недорогой внедорожник Ford показали впервые. Фото

Недорогой внедорожник Ford Bronco оказался очень популярной моделью. Автомобиль даже заставил оживиться своих основных соперников. Однако конкуренцию необходимо поддерживать, поэтому новый автомобиль уже готовят.

Модель Ford Bronco получит новый вариант для 2027 года. Автомобиль после модернизации впервые показали до премьеры на фото. Детали стали известны Carscoops.

Это предсерийный прототип, который проходит дорожные испытания. При этом производитель не стал мудрить с маскировкой на кузове. Поэтому уже видны небольшие изменения в передней решетке, декоре, дизайне колесных дисков.

Ранее медиа сообщали, что Ford запатентовал необычное устройство – передний бампер, который может менять свою форму. С помощью датчиков, камер и информации GPS транспортное средство самостоятельно примет решение об изменении формы переднего бампера. Например, его можно опустить, чтобы обезопасить пешехода в случае ДТП.

С другой стороны, бампер может подняться выше. Это улучшит геометрическую проходимость на бездорожье. И все это можно устроить в одной машине. Возможно, новый Bronco получит детали с такой конструкцией.

