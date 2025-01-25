Новый недорогой соперник RAV4 от Mazda выехал на дороги. Фото

Новый кроссовер Mazda CX-5 3 поколения выехал на дороги для тестов перед премьерой. Это долгожданный соперник Toyota RAV4 и других автомобилей сегмента. Центральное место в линейке недорогой модели займет новый гибридный вариант.

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Автомобиль попал на фото. Модель Mazda CX-5 2026 года поймали в ходе дорожных испытаний. На кузове – маскировочная пленка. По этой причине мелкие детали рассмотреть затруднительно. Машину показывает Carscoops.

Тем не менее, работа над Mazda CX-5 3 поколения ведется активно. Премьера ожидается во второй половине 2025 года. На рынок автомобиль выпустят в том числе с гибридной силовой установкой – такие варианты набирают популярность в сегменте.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные модели Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

Несколько машин добавили и в новый для компании премиальный сектор: кроссоверы Mazda CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 оказались недорогой альтернативой BMW, Audi и Lexus и понравились покупателям.

OBOZ.UA ранее показывал первое фото Toyota RAV4 6 поколения.