Новый недорогой кроссовер Opel уже отправился в продажу. Фото

Новый кроссовер Opel Grandland 2025 модельного года – долгожданный недорогой кроссовер для самого популярного сегмента. Автомобиль подготовили в том числе для нашего рынка, эта машина уже прибыла в Украину и отправилась в продажу.

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Недорогую модель ранее рассекретили официально, о ней уже все известно. Немецкий кроссовер 2025 года позаимствовал технические решения у Peugeot 3008 и будет соперничать с Toyota RAV4. На украинском сайте все рассказали об этой модели.

Opel входит в концерн Stellantis вместе с Peugeot, Citroen, Fiat и многими другими брендами. Интересно, что внешне удалось избежать использования кузовных элементов "соседних" брендов, даже несмотря на техническое родство. Дизайн выполнили в актуальном стиле компании с эффектной детализацией.

Новый Opel Grandland 2025 увеличился в размерах и предложит более практичный интерьер. Длина кузова равна 4605 мм (при колесной базе в 2784 мм), ширина составляет 1905 мм, а высота – 1660 мм.

Цена Opel Grandland 2 поколения в Украине стартует с 1 343 000 грн. Это кроссовер с бензиновым мотором объемом 1,6 л на 180 л.с.

OBOZ.UA уже сообщал недавно про новый стильный кроссовер Toyota.