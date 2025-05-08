Новый недорогой кроссовер Mitsubishi построят на базе Nissan Leaf. Фото

Mitsubishi усилит позиции одновременно в сегментах SUV и электрокаров с новым недорогим кроссовером. В качестве основы будет использована новая модель Nissan Leaf 3 поколения, которую рассекретили недавно.

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Детали стали известны Carscoops. Сообщается, что новый кроссовер Mitsubishi отправится в продажу в 2026 году. И это глобальная модель, которая появится в США и, скорее всего, в Европе.

В качестве основы используют новый Nissan Leaf 3 поколения, премьера которого состоялась в начале 2025 году. Этот автомобиль выполнили в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года. Значит, у нас есть представления о внешности электрокара Mitsubishi.

Новый Nissan Leaf 2026 модельного года получит несколько модификаций. Но в каждой будет только один электромотор. Это проблема для тех, кто ожидал высокую мощность и полный привод.

Но запас хода Nissan Leaf 3 поколения превысит 480 км в топовом исполнении. Это намного больше, чем у предшественника. Ожидается несколько батарейных блоков на выбор. Ориентировочная цена Nissan Leaf 3 поколения – примерно 35 000 долларов за базовое исполнение.

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