Новый недорогой кроссовер Audi удивил своими возможностями. Фото

Новая AUDI E7X 2026 года готова к выходу на рынок как недорогой кроссовер сегмента практичных электромобилей. Это довольно крупный автомобиль, который удивил своими возможностями после премьеры.

Видео дня

Подробности про электрический кроссовер AUDI E7X стали известны Carscoops. Об этом автомобиле уже известно почти все. Сперва состоялась премьера концепта AUDI E SUV, а теперь производитель подготовил серийный вариант.

Новая AUDI E7X присоединится к линейке недорогих электрокаров бренда в рамках принципиально новой линейки. Крупный кроссовер с длиной кузова более 5 м демонстрирует новый язык дизайна для отдельного бренда AUDI – с названием, идентичным оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.

В основе использовали платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC. Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью до 670 л.с.

Максимальный запас хода – около 750 км. Цена электрокара AUDI E7X немного превысит 30 000 долларов за базовое исполнение. У модели достойные характеристики, что должно помочь в соперничестве с китайскими EV.

