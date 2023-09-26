Новый недорогой электромобиль Tesla приблизился к производству. Фото

Новый недорогой пикап Tesla Cybertruck вновь показали на улице в сети. В этот раз – на видео на территории завода Gigafactory в штате Техас, США. При этом конкретный экземпляр на данный момент ближе всего к производственному варианту.

Об этом сообщил пользователь @greggertruck в социальной сети Х, которая раньше была известна как Twitter. Электрическая новинка, которую никак не отправят в производство и постоянно откладывают сроки запуска, попалась на территории завода в штате Техас. Предполагается, что это предсерийный вариант.

Тем не менее, Cybertruck – по-прежнему прототип. Однако новый автомобиль постепенно приближается к производственному варианту.

Видео дня

Электрический пикап Tesla Cybertruck обещает быть недорогим. Ранее заявлялась цена для базовой модели в 40 000 долларов. Это меньше, чем просят все конкуренты за свои машины. Однако сперва Cybertruck должен отправиться в производство. Этого пока не произошло, а сроки постоянно откладывают – цена еще может измениться.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новой Tesla Model 3, которая после обновления может получить сразу три мотора.