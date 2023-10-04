Новый недорогой электромобиль Tesla подвергли необычному испытанию

Новый недорогой пикап Tesla Cybertruck вновь показали в сети. В этот раз – на видео в ходе выполнения необычного испытания. Электромобиль взялся буксировать неожиданный и очень тяжелый груз.

Соответствующее видео появилось на канале Starship Gazer в Youtube. В ролике новый Tesla Cybertruck, серийное производство которого не могут наладить уже несколько лет, буксирует ракетный двигатель Raptor для космического корабля SpaceX Starship.

Вместе с прицепом и креплениями вес превышает 2 тонны. Впрочем, согласно заявленной информации, Cybertruck способен буксировать намного больше.

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Тем не менее, Cybertruck – по-прежнему прототип. Однако новый автомобиль постепенно приближается к производственному варианту.

Электрический пикап Tesla Cybertruck обещает быть недорогим. Ранее заявлялась цена для базовой модели в 40 000 долларов. Это меньше, чем просят все конкуренты за свои машины. Однако сперва Cybertruck должен отправиться в производство. Этого пока не произошло, а сроки постоянно откладывают – цена еще может измениться.

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