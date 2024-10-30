Новый кроссовер Toyota дешевле RAV4 показали в сети

Компактный кроссовер Toyota Yaris Cross намного дешевле RAV4 и в линейке японского производителя позиционируется ниже. В сети показали новый автомобиль с более современным дизайном.

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Об этом сообщает Motor1. Компактная модель Toyota на рендерах получила более эффектную внешность. Интересно, что здесь заметны черты большого кроссовера Toyota Crown Signia, который недавно отправился в продажу. Стоит отметить, что черты этой околопремиальной модели на маленьком кроссовере смотрятся странновато.

В любом случае, к производителю эти изображения отношения не имеют. И непосредственно о Toyota Yaris Cross 2 поколения информации пока нет. Вдобавок актуальный автомобиль недавно претерпел модернизацию для конкурентной борьбы в бюджетном сегменте.

Снаружи дизайн Toyota Yaris Cross почти не изменился. Производитель ограничился дополнительными оттенками в цветовой гамме кузова и добавил новые колесные диски. Внимание сосредоточили в салоне Toyota Yaris Cross 2024. Внутри появился цифровой щиток приборов и увеличенный монитор информационно-развлекательного комплекса.

Новый кроссовер Toyota Yaris Cross получил топовую модификацию с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового четырехцилиндрового двигателя и электромотора суммарной отдачей 132 л.с. (185 Нм крутящего момента). Комбинированный расход топлива – около 4 л/100 км.

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