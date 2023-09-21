Новый кроссовер из Италии с неожиданной родословной получил привлекательную цену. Фото

Новый кроссовер EVO7 из Италии с неожиданной родословной (на самом деле машина китайская) получил привлекательную цену. Новинку показали на фото и раскрыли детали.

На сайте Motor.es опубликовали подробности. EVO – это формально итальянский автомобильный бренд. А новый кроссовер с цифрой 7 в названии – флагман модельной линейки.

Однако новинка все же является полностью китайский разработкой. Это JAC Sehol X8, который переименовали и планируют продавать в некоторых европейских странах под другим названием.

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Длина EVO7 составляет 4795 мм при колесной базе в 2830 мм, ширина – 1870 мм, а высота равна 1758 мм. По размерам автомобиль напоминает Hyundai Santa Fe, то есть кроссовер довольно крупный.

Поэтому внутри разместили места для семерых человек. Под капотом – бензиновый мотор объемом 1,5 л мощностью 174 л.с.

На рынок EVO7 скоро выведут с ценой от 29 990 евро. За такую большую машину сумма привлекательная, но за китайский автомобиль – очень сомнительно.

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