Специалисты назвали плюсы и минусы нового бюджетного кроссовера VW. Фото

Бюджетный кроссовер Volkswagen Taos 2025 года уже отправился в продажу после модернизации. Это доступная альтернатива старшей модели VW Tiguan. Специалисты назвали плюсы и минусы нового автомобиля.

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О впечатлениях от VW Taos 2025 года сообщает Motor1. У компактного кроссовера есть очевидные преимущества – практичность, оснащение, приятные ходовые настройки. Среди минусов отметили посредственный имидж. И в целом машину посчитали недостаточно интересной.

В ходе модернизации дизайн выполнили в современном стиле Volkswagen. Новинка похожа на любую другую машину бренда. Однако внешне отличается от предшественника. Новый VW Taos получил измененные бамперы, переработанную наружную светотехнику, другие колесные диски и обновленную цветовую гамму.

В салоне Volkswagen Taos изменений меньше – обновили мультимедийную систему, оснащение и отделку. Автомобиль будут продавать только как 5-местный кроссовер. Основной рынок – США.

Бензиновый турбомотор объемом 1,5 л выдает мощность 176 л.с. Мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод – передний или полный. Цена Volkswagen Taos – от 26 420 долларов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, новый недорогой кроссовер Kia вызвал положительные впечатления экспертов.