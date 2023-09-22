Новый китайский электрокар SAIC удивил низкой ценой и дизайном. Фото

Китайская компания SAIC готовится отправить в продажу новый бюджетный электрокар под брендом Maxus. Автомобиль получился довольно крупным. Его предложат в разных модификациях.

О довольно необычной новинке рассказали на CarNewsChina. Новый Maxus Dana M1 – электрический минивэн. Дизайн китайской машины можно назвать самобытным. Дешевый электромобиль выглядит аккуратно и современно, никого не копирует и привлекает внимание в хорошем смысле.

Спереди – темная глянцевая панель с фарами по бокам, сзади – оригинальные фонари, которые собраны из отдельных функциональных блоков. У бокового остекления интересная геометрическая форма.

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В движение Maxus Dana M1 от SAIC приводит мотор мощностью 122 л.с. Батарея на 42 кВтч обещает запас хода на уровне 305 км. Это совсем не много, но и цена – от 20 500 долларов. Предложат и более дорогие варианты. Возможно, они получат увеличенный запас хода.

OBOZREVATEL уже сообщал о дешевом электрическом кроссовере из Китая, который получил большой запас хода.