Новый электрокар за 7000 евро с высокой практичностью: из чего он сделан и как выглядит

Британцы представили новый бюджетный электромобиль Ark Zero. Его цена – всего 7000 евро. Машина компактная, но очень практичная. Этого удалось добиться благодаря специальной конструкции.

Подробности сообщили на официальном сайте производителя. Изюминка нового Ark Zero – алюминиевый монокок. Авторы решили сделать машину именно из этого материла по причине прочности и легкости.

Таким образом, шасси и кузов представляют собой цельную деталь. Это позволило получить бенефиты для компоновки. Ведь Ark Zero предлагает места для двух человек и даже позволяет взять в поездку собаку.

Видео дня

Беспрецедентный уровень практичности для квадрицикла (не путать с квадроциклом). Максимальная скорость составляет 45 км/ч. Это верхний разрешенный лимит для транспортных средств такого сегмента.

Электромотор выдает мощность 3 л.с. Батарейный блок емкостью 80 Ач обеспечивает запас хода 80 км. В компании считают, что это в четыре раза превышает средние ежедневные потребности британских водителей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про бюджетный китайский электрокар с необычным оснащением.