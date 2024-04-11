Новый дешевый кроссовер Toyota показали в сети до премьеры. Фото

Новый бюджетный кроссовер Toyota Urban SUV – дешевый кроссовер, который может получить электрическую силовую установку. Модель отправится на европейский рынок. Ее показали в сети, даже несмотря на то, что премьера еще не состоялась.

На данный момент машина представлена как концептуальный автомобиль. Но машина уже близка к производству – ожидается, что серийный вариант покажут в 2024 году. Цифровой художник Theottle показал свой вариант.

Основной элемент, который не доберется до конвейера, – наружные камеры на дверях. Их заменят более дешевыми, простыми и удобными зеркалами заднего вида. Автор это отразил.

Новая Toyota Urban SUV (название, скорее всего, будет другим) стилистически выполнена в духе электрокаров и гибридов Toyota: "напряженные" грани на кузове и фары-бумеранги сразу привлекают внимание.

Длина кузова составляет 4300 мм, ширина – 1820 мм, а высота равна 1620 мм. Автомобиль компактный и, по всей видимости, станет электрической альтернативой Toyota Yaris Cross.

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