Новый бюджетник Citroen удивил низкой ценой. Фото

Новый хэтчбек Citroen C3 2024 года официально представлен на фото со всеми деталями. Бюджетную модель показали со стильным дизайном, богатым оснащением и удивительно низкой ценой.

Детали о новом Citroen C3 2024 сообщили на официальном сайте. Ранее модель рассекретили как электрокар Citroen e-C3. Теперь появилась модификация с двигателем внутреннего сгорания.

Длина кузова C3 едва превышает 4 м при ширине менее 1,8 м. Салон рассчитан на пятерых человек, объем багажника равен 310 л. Клиренс – 163 мм. Дизайн – смелый и современный. Позиционирование для молодых городских покупателей очевидно. Стиль собрали из крупных геометрических элементов. Можно заказать двухцветную окраску кузова. В целом внешность соответствует электрической модификации.

В списке оснащения Citroen C3 много оборудования: климат-контроль, парктроник, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль, экстренное автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, контроль слепых зон, мониторинг состояния водителя.

В движение французский хэтчбек приводит бензиновый мотор мощностью 100 л.с. Позже появится гибридный вариант. Цена Citroen C3 2024 – от 14 990 евро.

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