Audi отказалась отменить новую спортивную модель. Фото

В руководстве компании Audi отказались отменять разработку нового электромобиля, который готовят на роль самого доступного спорткара бренда. Это произошло на фоне слухов о прекращении работ над проектом Porsche.

Преемник недорого спорткара TT – долгожданный автомобиль. Отмена этой машины многих озадачила. Как стало известно Motor1, в компании опровергли эти слухи и напомнили о своих планах подготовить новинку к дебюту в 2027 году.

Новая Audi TT всех заинтриговала, хотя это неофициальное название проекта. Серийную машину выполнят по мотивам прототипа Audi Concept C. Технической основой для автомобиля должны были стать новые Porsche Boxster и Cayman, которые превратятся в электромобили.

Однако появление таких спорткаров Porsche теперь под вопросом. В компании могут оказаться от разработки автомобилей. Растущие расходы на проектирование и продолжающиеся задержки раздувают бюджет и без того дорогостоящего проекта. На фоне неопределенного спроса на престижные электромобили в руководстве рассматривают остановку разработки.

В Audi отмечают, что их электрический спорткар такие изменения не затронут. При этом новые Porsche Boxster и Cayman, судя по всему, получат привычные бензиновые конфигурации.

