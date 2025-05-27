УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый дешевый кроссовер Cadillac теперь стоит как Duster. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
162
Cadillac XT4

Компактный кроссовер Cadillac XT4 является самой дешевой моделью премиального американского бренда. Однако обновленный вариант 2025 года своей удивительно низкой ценой сравним с Renault Duster.

Видео дня

Как стало известно Carscoops, цена Cadillac XT4 2025 года стартует с 22 000 долларов. Новый Cadillac еще никогда не казался настолько доступным. Однако с такой стоимостью купить машину можно в Китае.

Дешевая рабочая сила, упрощенное оснащение для нетребовательных покупателей и сниженное качество отделочных материалов позволяют снижать цены на китайском рынке. Вдобавок этому способствует жесткая местная конкуренция.

Cadillac XT4

При этом до конца 2025 года ожидается завершение американских продаж модели Cadillac XT4 (производство в США уже остановили). Продажи этого кроссовера в последнее время снижались. Ожидалось, что производство приостановят лишь на несколько месяцев, но в компании приняли более радикальное решение о модели.

Завод Fairfax Assembly в Канзасе отправят на модернизацию перед производством нового поколения недорогих электромобилей Chevrolet Bolt. Пока неизвестно, получит ли Cadillac XT4 преемника в США.

OBOZ.UA ранее рассказывал про бюджетный кроссовер Jeep.