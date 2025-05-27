Самый дешевый кроссовер Cadillac теперь стоит как Duster. Фото

Компактный кроссовер Cadillac XT4 является самой дешевой моделью премиального американского бренда. Однако обновленный вариант 2025 года своей удивительно низкой ценой сравним с Renault Duster.

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Как стало известно Carscoops, цена Cadillac XT4 2025 года стартует с 22 000 долларов. Новый Cadillac еще никогда не казался настолько доступным. Однако с такой стоимостью купить машину можно в Китае.

Дешевая рабочая сила, упрощенное оснащение для нетребовательных покупателей и сниженное качество отделочных материалов позволяют снижать цены на китайском рынке. Вдобавок этому способствует жесткая местная конкуренция.

При этом до конца 2025 года ожидается завершение американских продаж модели Cadillac XT4 (производство в США уже остановили). Продажи этого кроссовера в последнее время снижались. Ожидалось, что производство приостановят лишь на несколько месяцев, но в компании приняли более радикальное решение о модели.

Завод Fairfax Assembly в Канзасе отправят на модернизацию перед производством нового поколения недорогих электромобилей Chevrolet Bolt. Пока неизвестно, получит ли Cadillac XT4 преемника в США.

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