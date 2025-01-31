Новый бюджетный кроссовер Toyota показали в самом мощном исполнении. Фото

Лейбл Toyota GR достается самым мощным исполнениям автомобилей японской компании. Новый бюджетный кроссовер Urban Cruiser 2025 модельного года показали именно в таком варианте с эффектной внешностью.

Видео дня

Toyota не скрывает интереса в развитии линейки GR. Однако модель Urban Cruiser пока не получила такого варианта. Да и нет информации о том, появится ли Toyota Urban Cruiser GR вообще. Но Digimods DESIGN показывает, как может выглядеть такой автомобиль.

Тем временем новый электрокар Toyota Urban Cruiser 2025 готовят к выходу на рынок. Долгожданную модель уже рассекретили официально.

Японский кроссовер разрабатывали совместно с моделью Suzuki e-Vitara. Переднюю часть с фарами геометричной формы выполнили в новом стиле бренда. Пластиковый неокрашенный декор вокруг кузова выполняет две функции. Во-первых, защищает красивые наружные панели от царапин и мелких повреждений. Во-вторых, подчеркивает брутальную, почти внедорожную стилистику.

В оснащении есть батарейные блоки емкостью 49 и 61 кВтч, которые обеспечат запас хода на уровне 400-500 км. Новую Toyota Urban Cruiser оснастят одним и двумя электромоторами на выбор – мощность 144-174 и 184 л.с. соответственно. Во втором случае доступен полный привод. Ориентировочная цена Toyota Urban Cruiser 2025 в базовом исполнении – около 25 000 евро.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой электрокроссовер Renault.