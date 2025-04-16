Новый бюджетный кроссовер Suzuki оказался дороже, чем ожидалось

Новый кроссовер Suzuki e Vitara 2025 модельного года уже рассекречен официально. Можно сказать, что это долгожданный недорогой электрокар. Автомобиль почти готов к выходу на рынок, и он оказался дороже, чем ожидалось.

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По информации Motor1, цена Suzuki e Vitara стартует с 35 000 евро. Продажи начнутся в конце лета 2025 года. Дизайн электрического кроссовера Suzuki e Vitara 2025 почти полностью соответствует концепту Suzuki EVX. От прототипа производственный вариант отличается бамперами, светотехникой и декором.

Спереди внимание привлекают узкие фары геометричной формы. Между ними – декоративная панель с логотипом компании. Электрокар нуждается в меньшем количестве охлаждения в сравнении с машинами с ДВС, поэтому в переднем бампере есть лишь небольшой воздухозаборник.

Пластиковый неокрашенный декор вокруг кузова выполняет две функции. Во-первых, защищает красивые наружные панели от царапин и мелких повреждений. Во-вторых, подчеркивает брутальную, почти внедорожную стилистику.

Длина кузова равна 4275 мм, ширина – 1,8 м, а высота составляет 1635 мм. В оснащении есть батарейные блоки емкостью 49 и 61 кВтч, которые обеспечат запас хода на уровне 400-500 км.

Новый Suzuki e Vitara оснастят одним и двумя электромоторами на выбор (144-175 и 184 л.с. соответственно). Во втором случае доступен полный привод.

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