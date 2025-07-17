Ford будет продавать недорогие автомобили вместо электрокаров: что известно

Производство многих знаменитых моделей Ford в Европе уже остановили. До конца 2025 года линейку покинет и Focus. Но производитель готовит новые недорогие автомобили, чтобы заполнить пробелы.

Видео дня

Подробности стали известны Motor1. В руководстве компании одобрили план оживления европейского подразделения после падения продаж. Восстановительный процесс сосредоточат вокруг новых машин, которые еще предстоит разработать.

На данный момент не сообщается, стоит ли ждать преемников Ford Focus, Fiesta и Mondeo. Эти модели были самыми популярными на рынке, однако производитель выбрал неудачную стратегию перехода на электромобили. Впрочем, теперь и от этого направления отказались.

Продажи электрических кроссоверов Ford Explorer и Capri на базе моделей VW не оправдали надежд. При этом европейские дилеры настаивают на том, что в линейке нужны не только электрокары – автомобили с ДВС доступнее и гораздо популярнее.

Разумеется, продавцы отлично отреагировали на сообщения о новых моделях. Хотя нужно дождаться конкретики. Очевидно, что европейцам нужны доступные кроссоверы и хэтчбеки. Возможно, в линейку скоро вернутся машины с известными именами.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый внедорожник Ford.