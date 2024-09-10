Новый бюджетный кроссовер Fiat превратили в соперника Logan

Новый бюджетный кроссовер Fiat Grande Panda 2025 модельного года – долгожданный недорогой автомобиль с легендарным именем, стильным дизайном и низкой ценой. Эту модель превратили в соперника Renault и Dacia Logan.

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Бюджетный седан Fiat Tipo соперничает как раз с Logan. Однако итальянскую модель давно не обновляли. Но на канале Digimods DESIGN исправили это упущение и показали, как мог бы выглядеть новый Fiat Tipo 2025 модельного года.

Автомобиль сохранил знакомый силуэт, но получил геометричные дизайнерские решения в стиле нового Fiat Grande Panda. Получилось интересно.

Новый Fiat Grande Panda выполнен в брутальном квадратном дизайне, который отсылает к самой первой версии знаменитой модели. В основе машины – наработки Peugeot и Opel, но дизайн уникальный.

Покупатели будут выбирать между электрической (113 л.с. и 320 км запаса хода) и гибридной (100 л.с.) модификациями. Цена – 20 000 евро за гибрид и 25 000 евро за электрокар Fiat Grande Panda.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новую бюджетную модель Citroen на этой же платформе.