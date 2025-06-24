Новый бюджетник Suzuki удивил низкой ценой и расходом топлива. Фото

Новая бюджетная модель Suzuki Alto 2025 года с экономичными силовыми установками приятно удивила расходом топлива. Автомобиль вдобавок получил очень низкую цену. Машину рассекретили официально на фото.

Видео дня

О новом Suzuki Alto подробности рассказали на сайте автопроизводителя. Дизайн Suzuki Alto получился простой и аккуратный. Но автомобиль сохранил характерный стиль. При этом производитель предлагает несколько комбинированных расцветок кузова, чтобы удовлетворить разные вкусы покупателей.

Это распространенный подход для кей-каров, к сегменту которых относится новинка. В этом случае компактные размеры должны сочетаться с практичностью и яркой внешностью. Новый Suzuki Alto в салоне предлагает места для четырех человек.

В списке оснащения – спойлер, опциональные 9-дюймовый сенсорный монитор и полноприводная трансмиссия. И у покупателей есть выбор из двух силовых установок – каждая отличается экономичностью.

На выбор предложат гибрид с двигателем внутреннего сгорания мощностью 49 л.с. и стандартный 46-сильный бензиновый хэтчбек. Комбинированный расход топлива – от 3,5 л/100 км. Цена Suzuki Alto 2025 года – менее 8000 долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA уже сообщал про новый недорогой и практичный кроссовер Peugeot.