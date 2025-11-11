Новый бюджетник Nissan 2026 года удивил ценой. Фото

Новый бюджетный седан Nissan Sentra 2026 модельного года оказался долгожданным автомобилем. Машина удивила своей низкой ценой на фоне постоянно дорожающих новых моделей.

Видео дня

Модель Nissan Sentra уже рассекретили в ходе официальной премьеры. Скоро бюджетная модель отправится в продажу. Как стало известно Motor1, цена Nissan Sentra 2026 модельного года стартует с $23 645.

Дизайн стал современным и более эффектным. Стоит отметить, что модель старались визуально сделать агрессивной. За это отвечает новый стилистический пакет с темной отделкой экстерьера.

Спрос на доступные компактные модели привычного формата опять высокий. А кроссоверы начали надоедать. Поэтому новую Sentra многие очень ждали.

В линейке ожидаются бензиновые и гибридные силовые установки мощностью 130-150 л.с., которые обеспечат экономичность. В продажу новинка отправится до конца 2025 года.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, Kia рассекретила новый недорогой кроссовер.