Самый практичный кроссовер Kia показали на новых фото

Новый Kia Telluride 2 поколения – самый практичный и вместительный кроссовер корейского бренда. Автомобиль опять станет очень популярным недорогим автомобилем. Его показали на новых официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, модель Kia Telluride 2027 года рассекретили полностью, секретов у большого SUV из Кореи уже не осталось. Это практичный автомобиль для большой семьи.

Модель Telluride выполнили в совершенно другом стиле в сравнении с предшественником. Определенные черты достались от младших кроссоверов Kia Sorento и Sportage, однако новинка смотрится намного брутальнее. Автомобиль получил геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

Модификации Kia Telluride SXP и XRT – особые стилистические пакеты оформления, которые отличаются цветовыми схемами и декором.

На рынок новый SUV отправится с силовыми установками мощностью до 300 л.с. В линейке предложат гибрид и бензиновые двигатели объемом 2,5 и 3,5 л. Ориентировочная цена Kia Telluride 2 поколения – около 36 000 долларов за базовый вариант.

