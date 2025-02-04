Новый бюджетник Fiat или дешевый Citroen: эксперты сравнили две машины
Архитектура Stellantis Smart Car позволила концерну использовать одни и те же компоненты для моделей разных брендов. Если внимательно присмотреться к рынку новых автомобилей, можно обнаружить соперничество бюджетника Fiat Grande Panda и дешевого Citroen C3. Хотя это ближайшие родственники.
Во всяком случае, о соперничестве за покупателя говорят специалисты, которые сравнили эти машины между собой. Соображениями на этот счет поделились в Motor1.
Новый Fiat Grande Panda 2025 года выполнен в стиле первого поколения знаменитой модели. Геометричный дизайн с ретро-отсылками смотрится интересно. Бюджетник Citroen C3 выглядит брутально и вполне современно. Обе модели заигрывают с сегментом городских кроссоверов, но в машинах достаточно отличий.
Плюсы и минусы Fiat Grande Panda:
- + стильный дизайн;
- + большой багажник (412 л);
- + удобный встроенный кабель для зарядки электрической модификации;
- - на многих рынках дороже во всех версиях.
Плюсы и минусы Citroen C3:
- + новый современный стиль;
- + кроме гибрида и электрокара предлагается стандартный бензиновый мотор;
- - маленький багажник (310 л).
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