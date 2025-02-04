Новый бюджетник Fiat или дешевый Citroen: эксперты сравнили две машины

Архитектура Stellantis Smart Car позволила концерну использовать одни и те же компоненты для моделей разных брендов. Если внимательно присмотреться к рынку новых автомобилей, можно обнаружить соперничество бюджетника Fiat Grande Panda и дешевого Citroen C3. Хотя это ближайшие родственники.

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Во всяком случае, о соперничестве за покупателя говорят специалисты, которые сравнили эти машины между собой. Соображениями на этот счет поделились в Motor1.

Новый Fiat Grande Panda 2025 года выполнен в стиле первого поколения знаменитой модели. Геометричный дизайн с ретро-отсылками смотрится интересно. Бюджетник Citroen C3 выглядит брутально и вполне современно. Обе модели заигрывают с сегментом городских кроссоверов, но в машинах достаточно отличий.

Плюсы и минусы Fiat Grande Panda:

+ стильный дизайн;

+ большой багажник (412 л);

+ удобный встроенный кабель для зарядки электрической модификации;

- на многих рынках дороже во всех версиях.

Плюсы и минусы Citroen C3:

+ новый современный стиль;

+ кроме гибрида и электрокара предлагается стандартный бензиновый мотор;

- маленький багажник (310 л).

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