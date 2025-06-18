Новый бюджетник Dacia Duster показали в другом виде. Фото

Новый бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения уже отправился в продажу, в том числе как новый Renault Duster 2025 года. Но в сети эту популярную машину показали в другом виде.

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Модель успешно стартовала на рынке как свежий автомобиль, выполненный в актуальном стиле производителя. Но на канале TALKWHEELS уже предложили вариант для 2026 года.

Авторы показали кроссовер Duster с другой внешностью. Это попытка пофантазировать на тему альтернативного дизайна. Кузов выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault. Но модельная линейка Dacia действительно расширяется. И, ожидается, что к новому Duster может присоединиться более стильный вариант.

Например, купеобразный Duster может иметь высокие шансы на коммерческий успех. Производители все чаще добавляют такие варианты в свою линейку. А новинка могла бы заменить Renault Arkana.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, Audi официально рассекретила свой самый доступный кроссовер следующего поколения.